Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt steuert Italien an

Groß, größer, am größten: Das Kreuzfahrtschiff „Wonder oft he Seas“ ist ein Super-Cruiser der Mega-Klasse. 2022 sticht das größte Kreuzfahrtschiff der Welt erstmals in See. In Europa sind 2 Stopps geplant: In Barcelona und in Civitavecchia (Rom).