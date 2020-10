Das Haydn Orchester beginnt die Konzertsaison

Klassik-Freunde aufgepasst. Am 6. und 7. Oktober beginnt die Konzertsaison des Haydn Orchesters. Bis Anfang Jänner folgen weitere 10 Konzerte in Bozen und 9 in Trient mit einem abwechslungsreichen Repertoire. Alle weiteren Termine werden im November bekannt gegeben, um im Laufe der Saison noch flexibel auf Änderungen der Coronamaßnahmen reagieren zu können.