Gratis-Konzert: Erleben Sie den Neustart des Haydn Orchesters

Vom 15. bis zum 20. Juni können Sie auf Schloss Maretsch in Bozen die Restart-Konzerte vom Haydn Orchesters genießen. Der Eintritt ist frei – allerdings ist eine Voranmeldung notwendig (Tel. 0471 053800, e-mail: [email protected]). Da der Klangkörper noch nicht in voller Besetzung auftreten kann, bilden die Musikerinnen und Musiker 8 von Solisten geleitete Kammerensembles. Die musikalischen Programme beinhalten Themen wie „Es war einmal in Amerika“, „Rückkehr nach Wien“ oder „Von Salzburg nach Sizilien“.