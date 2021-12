Das ist die ungewöhnlichste Hochzeit des Jahres

Sofiyah und Zulhilmi aus Malaysia sind seit 2014 ein Paar, am Sonntag haben sie sich in Klang das Jawort gegeben. Ihr Pech: Das Land in Südostasien wird derzeit von einer Jahrhundertflut heimgesucht. Die Trauungsfeier wurde durchgezogen – im knietiefen Wasser!