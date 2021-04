Das ist wohl das schlimmste Hotelzimmer der Welt

Eine böse Überraschung erlebte Herr Zhang in seinem Hotelzimmer in der Stadt Chengdu im Süden Chinas. In der Nacht auf den 2. April wurde er durch ein Kribbeln auf seinem Gesicht aus dem Schlaf gerissen. Als er das Licht anmachte, sah er Hunderte Termiten über sein Bett krabbeln. Ein Albtraum hätte nicht schlimmer sein können. Angeblich waren die Krabbeltiere durch ein offenes Fenster ins Zimmer gelangt.