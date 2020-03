Das sind Südtirols Helden: STOL sagt DANKE!

#thepowerofsüdtirol: Was Ihr in dieser für uns alle schwierigen Zeit leistet, ist einfach grandios. Ihr alle, die jetzt an vorderster Front gegen das Virus kämpft und jene, die im Hintergrund die Fäden ziehen und existenziell wichtige Aufgaben erledigen. Wir sitzen alle in einem Boot, aber IHR seid es, die rudert und #wirbleibenzuHause! In der Hoffnung auf einen sicheren Hafen nach Wochen in rauer See! STOL sagt DANKE!