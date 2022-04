Dramatische Aufnahmen einer Überwachungskamera in der Stadt Merlo (Argentinien). Ein Autofahrer fährt an einem Bahnübergang an der bereits geschlossenen Halbschranke vorbei, dann stirbt der Motor ab. Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und der Pendlerzug krachte mit voller Wucht in den Pkw.