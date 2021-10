Das Wunder von Texas: Alle Insassen überleben Flugzeugcrash

Am Dienstag wollte ein Passagierflugzeug am Houston Executive Airport im US-Bundesstaat Texas abheben, der Start klappte nicht, der Flieger mit 21 Personen an Bord krachte durch die Absperrung des Flughafens und fing Feuer. Wie durch ein Wunder überlebten alle den Zwischenfall. Eine Person zog sich leichte Rückenverletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Nationale Flugsicherheitsbehörde der USA untersucht den Crash.