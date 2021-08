Das Wunder von Turin: Hund nach 30 Stunden aus Trümmern gerettet

Erfolgserlebnis für die Feuerwehren in Turin: Am Mittwoch haben sie einen Hund lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses gezogen. Am Dienstag war das Haus nach einer Explosion eingestürzt – ein 4-jähriger Bub starb.