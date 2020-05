David Beckham feiert Geburtstag: So gratuliert Victoria

Am heutigen 2. Mai feiert der ehemalige Fußball-Profi David Beckham seinen 45. Geburtstag. Mit einem emotionalen Videozusammenschnitt mit und über den Superstar gratuliert seine Frau Victoria Beckham via Instagram. „Happy birthday to the best daddy“, schreibt sie.