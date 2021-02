Demo in Bozen: „Es reicht!“

Bei der Demonstration, die am Sonntag auf dem Magnagoplatz in Bozen stattfindet, kam auch eine Gastwirtin aus Ulten zu Wort. Sie betont, dass die Politik in Südtirol die Gastronomie hängen lässt und erhält dafür Zuspruch von den Demonstranten. Aufnahmen: gya