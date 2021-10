Der Backstage Favorit des Monats – „NINE“: Ihr Sound ist bombastisch

Beim ersten Backstage-Favoriten der neuen Staffel gibt es gleich ordentlich etwas auf die Ohren: NINE - das sind Paolo Anderle (Bass), Alex Rosselli (Gitarre) Martin Losso (Rhythmusgitarre), Roman Santin (Schlagzeug) und Sängerin Vania Losso – lassen den Rocksound der 1970er- und 1980er-Jahre neu aufleben. Die 5 Musiker sind schon seit einigen Jahren eine Band und haben nun ihr Debüt-Album veröffentlicht. Im Backstage-Interview mit Philipp Trojer erzählt die Band, was ihre Musik ausmacht und was die Zutaten für einen bombastischen Sound sind. Im Oktober sind Sie dann wieder gefragt, wenn es wieder darum geht, wer die Backstage Favoriten des Monats werden. (Alle Beteiligten im Video hatten einen gültigen Green Pass).