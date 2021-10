Der coolste Food-Markt Roms – und ein Südtiroler Eis-König mittendrin

Der Mercato Centrale direkt vor den Toren des römischen Zentralbahnhofs Termini in Rom zählt zu den hippsten Markthallen Italiens. 18 verschiedene Stände mit verschiedensten kulinarischen Spezialitäten hieven die Gäste in den kulinarischen 7. Himmel. Kein Wunder – sind es doch alles preisgekrönte Männer und Frauen, die dort ihre Leckerbissen verkaufen. An einem dieser Stände findet man seit kurzem auch den Kalterer Günther Rohregger, der mit seinem Eis in Italien für Furore sorgt.