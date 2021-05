Der fitteste Mann Deutschlands lebt in Südtirol

Martin Künold hat bei den Crossfit Open 2021 den Titel „Fittest Man 50+ of Germany“ errungen – den kann ihm keiner mehr nehmen. Er will aber mehr: Anfang Mai steht er im Viertelfinale gegen die besten Europäer, er hat Chancen ins Halbfinale zu kommen. Martin Künold lebt und arbeitet seit 21 Jahren in Südtirol. Im Interview erzählt er von seinem Kampf mit dem inneren Schweinehund, seiner Abneigung gegen Anabolika und seinen Trainingsalltag.