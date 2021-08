Der Hammer: Hammerhai sorgt am Strand für Aufregung

In Florida haben Fischer einen Hammerhai, der rund 250 cm lang ist, gefangen, begutachtet und anschließend wieder freigelassen – sehr zur Begeisterung der Standbesucher. Diese Methode des Fischens nennt sich „Catch und Release“, also Fangen und Freilassen. Sie wird von Tierschutzorganisationen heftig kritisiert, da viele Tiere an den dadurch erlittenen Verletzungen und Stress sterben.