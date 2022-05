28 Ensembles mit 97 jungen Musikantinnen und Musikanten nahmen am Samstag in Auer am Landeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ teil. Die besten Ensembles wurden prämiert, 6 dürfen im Herbst am Österreichischen Bundeswettbewerb in Wels teilnehmen. Nichtsdestotrotz hieß es: Es gibt keine Verlierer – alle 28 Ensembles sind die Sieger des Tages. Dabeisein ist eben alles.