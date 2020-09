Der Papst ist nach 189 Tagen wieder da

Papst Franziskus hat am Mittwoch nach 6 Monaten zum ersten Mal wieder Pilger zur Generalaudienz im Vatikan empfangen. Ungläubig bestaunten die wenigen Touristen in Rom die Anzeigetafel auf dem Petersplatz, die Mittwoch Früh das erste Treffen mit dem Papst seit dem 26. Februar in dem normalerweise für Normalsterbliche unerreichbaren Inneren des Vatikans ankündigten. Aufnahme: Andreas Englisch