Diebischer Affe klaut einer Frau die Handtasche

Ein Tänzchen in der Natur tut der Seele gut, dachte sich diese Frau im Zhangjiajie Nationalpark in Südchina. Während sich die Frau auf der Aussichtsplattform bewegte, schlich sich ein Affe an und klaute der Frau vor laufender Kamera die Handtasche. Die Reaktion der Frau übertrifft alles.