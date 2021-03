Dieser Kakadu ist eine Rampensau

Man kann es kaum glauben, aber dieser Goffin Kakadu ist 30 Jahre alt. Diese Vogelart ist zwar bekannt dafür, sehr alt zu werden, aber dieser Kakadu ist etwas Besonderes. Er lebt in der Tierarztpraxis von Dwayne Caton in New York und liebt es, zu tanzen. Der Tierarzt beatboxt sogar für seinen fedrigen Freund, da blüht der lustige Vogel so richtig auf und vergisst seine Sorgen. Er zupft sich nämlich selber die Federn aus, erklärte Dwayne Caton gegenüber Reuters. Diese Therapie wirkt hoffentlich Wunder und Ihnen zaubern die ungleichen Freunde hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht.