Dr. Kofler: „Die psychischen Kollateralschäden der Isolation sieht man“

Seit mehreren Wochen leben wegen der Coronakrise bereits in einem Ausnahmezustand, aber nach wie vor sind viele Fragen offen und neue Sorgen dazugekommen. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. Bettina Kofler mit eigener Praxis in Klobenstein erklärt, worauf es in der jetzigen Phase ankommt und was es im Alltag mit Corona zu beherzigen gilt.