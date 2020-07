Dramatische Suche nach Ertrunkenem im Kalterer See

Am Kalterer See ist es am Dienstagnachmittag zu einem Badeunfall gekommen. Ein Mann war nach einem Sprung von einem Tretboot nicht mehr aufgetaucht. Von ihm fehlt derzeit jede Spur. Einsatzleiter Georg Morandell von der Freiwilligen Feuerwehr St.Josef am See schildert gegenüber STOL die Vorgehensweise bei der Suche nach der im See vermissten Person.