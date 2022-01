Drohbrief an „Alto Adige“: Unbekannte schicken Patrone

Ein Drohbrief mit einer Patrone, zugestellt an die Redaktion der Tageszeitung „Alto Adige“: Unbekannte haben am Mittwoch versucht, die Journalisten auf diese Weise einzuschüchtern. In dem Umschlag befand sich neben der Kugel ein mit einer Schablone geschriebener Brief, in dem eine selbsternannte „No Vax“-Gruppe namens „We are the people“ das Leben der gesamten Redaktion und ihrer Familien bedroht.