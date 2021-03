Großmetzgerei Pfitscher: Ein Jahr nach der Flammenhölle

Am 6. März 2020, also vor genau einem Jahr, brach zur Mittagszeit im Produktionsbereich der Großmetzgerei Pfitscher in Burgstall ein verheerendes Schadenfeuer aus. STOL blickt zurück und natürlich auch nach vorne - mit beeindruckenden Drohnenaufnahmen.