Eine Botschaft des Zusammenhalts zum Welt-Autismus-Tag

Zum heutigen internationalen Welt-Autismus-Tag hat Yesica Ramirez ein Video realisiert, mit dem sie die Vielfalt und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft fördern möchte. „Neurologische, kulturelle und ethnische Diversität sind etwas ganz Natürliches in dieser Welt und nur gemeinsam können wir sie zu einem besseren Ort machen“, erklärt Ramirez, die selbst Mutter „eines wunderschönen und neugierigen kleinen Jungen ist, bei dem frühkindlicher Autismus diagnostiziert wurde.“ Sie stammt aus Honduras, wo sie als Koordinatorin einer NGO mit verwaisten Kindern, Jugendlichen und sozial gefährdeten Erwachsenen gearbeitet hat. Zur Zeit lebt sie in Brixen. Für das Video hat sie Menschen auf dem ganzen Globus kontaktiert, die in ihrer eigenen Muttersprache eine positive Botschaft des Zusammenhalts zum Welt-Autismus-Tag aufgenommen haben.