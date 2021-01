Einmal Skibindung einstellen, bitte!

Oscar Mandin aus Frankreich ist ein begeisterter Skifahrer. In Morzine wollte er den Tiefschnee genießen, und mit seinen Kumpels ein paar Tricks filmen. Der erste Sprung klappte noch problemlos, doch der cork 720 (2 Drehungen um die eigene Achse in Schräglage) ging mächtig in die Hose.