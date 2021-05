Elis Noa: Verträumte Pop-Klänge aus Bozen und Wien

Elisa Godino hat sich eingängigen Melodien und sanften Klängen verschrieben. In ihrer neuesten Single „Make Me Think Of You“ folgt sie diesem Erfolgsrezept, bei dem ihr Manuel Lavoriero als Co-Produzent zur Seite stand. Herausgekommen sind verträumte Pop-Klänge mit Ohrwurm-Potential für einen romantischen Samstagabend.