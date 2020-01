Erdrutschsieg für die SPÖ Burgenland: "Schönster Tag in meinem Leben"

Die SPÖ hat bei Landtagswahl im Burgenland am Sonntag einen unerwarteten Erdrutschsieg erreicht. Der Wahlsieger Hans-Peter Doskozil wurde am Nachmittag mit tosendem Applaus in den Klubräumlichkeiten der SPÖ empfangen. Der Landeshauptmann, der Tränen in den Augen hatte, zeigte sich fassungslos.