ESC: Måneskin sorgen für Aufreger

Die italienische Rockformation Måneskin triumphierte am Samstagabend bei der 65. Ausgabe des Musikbewerbs in Rotterdam und sorgte gleichzeitig für einen Aufreger im Netz. Auf TV-Bildern meinten viele zu sehen, wie Damiano noch im Green-Room eine Line Coke schnupfte. Ein Skandal, wie es sich für einen Rocker gehört? Nein, nein, sagte Damiano. „Ich nehme keine Drogen.“ Diese erklärte die Band auch nochmals ganz offiziell in den sozialen Medien.