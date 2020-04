Existentielle Ängste: Dr. Pycha über die größten Sorgen der Südtiroler

Die aktuelle Ausnahmesituation rund um Corona macht vielen Menschen zu schaffen – gesundheitlich, wirtschaftlich und seelisch. Dr. Roger Pycha, Psychotherapeut und Leiter des psychiatrischen Dienstes im Krankenhaus Brixen, beantwortete am Mittwoch unzählige Fragen am Dolomiten-Lesertelefon. Für STOL erläutert er im Video die häufigsten Sorgen der Südtiroler und erklärt, wie man am besten damit umgehen sollte.