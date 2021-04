Exklusiv: 2 Kostproben aus dem Jukebox-Musical „I feel Love“

2020 feierte der aus Gröden stammende, weltweit bekannte Musikproduzent und Komponist Giorgio Moroder bekanntlich seinen 80. Geburtstag. Ihm zu Ehren wollten die Vereinigten Bühnen Bozen das Jukebox-Musical „I feel Love“ mit Moroders Hits aufführen. Die Pandemie machte dem Vorhaben bereits zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung. Die Welturaufführung findet nun am 17. September statt, und geprobt wird schon seit Monaten. STOL hat exklusiv Aufnahmen von 2 Songs: "What a feeling" und "Call me".