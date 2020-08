Extrem: Windhose versetzt Strandbesucher auf Sizilien in Panik

In der sizilianischen Küstenstadt Cefalù hat sich am Mittwochnachmittag eine Windhose gebildet. Der Wirbelwind zog vom Meer über den Sandstrand und löste sich danach über bewohntem Gebiet auf. Anfangs filmten Schaulustige das Naturschauspiel mit dem Handy, als die Windhose in Richtung Stadt zog, brach Panik aus, die Menschen rannten davon und suchten einen Unterschlupf. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden hält sich in Grenzen.