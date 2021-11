FABI: Save My Summer Lyric

Fabienne Runggaldier alias FABI hat ausgesprochen viele Talente: Sie schreibt, singt und produziert neuerdings ihre Songs komplett in Eigenregie – in ihrem Heimstudio in Kaltern. Mit ihrer aktuellen Single „Save my summer“ beweist die 20-jährige Musikerin einmal mehr, dass sie sich ungern von Genre-Grenzen einengen lässt.