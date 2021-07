Fall Neumair: Gutachter diskutieren Willensfähigkeit von Benno zur Tatzeit

Beim Beweissicherungsverfahren in Bozen haben am Dienstag die Gutachter ihre Schlussfolgerungen zur Einsichts- und Willensfähigkeit von Benno Neumair diskutiert. Benno Neumair hatte Anfang des Jahres seine Eltern in Bozen ermordet und die Leichen anschließend in die Etsch geworfen.