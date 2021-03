Flashmob am Waltherplatz

Am Internationalen Frauentag haben Aktivistinnen der Umweltgruppe „Extinction Rebellion SouthTyrol“ und Performerinnen des Bruneckner Tanzensembles „Shabba Crew“ auf dem Bozner Waltherplatz mit einer künstlerischen Performance darauf hingewiesen, dass Frauen auch durch die Klimakrise überdurchschnittlich stark belastet sind. Die Performance thematisierte Gewalt an Frauen und die Klimakrise durch Referenz auf die Hexenverbrennung und den Genozid an indigenen Völkern.