Fruity Sessions sind mit „Stray Dog“ zurück

Ein „musikalischer, genreübergreifender Spielplatz“, so würden die 2 jungen Südtiroler Fabian Pichler (25, Bozen) und Alex Richter aka. Mental (23, Brixen) ihr musikalisches Projekt am ehesten beschreiben. Beide Musiker sind aktive Mitglieder in anderen Bands und Formationen. Fruity Sessions ist für sie ein kleines, unverbindliches Nebenprojekt, ein Ort wo sie sich ohne stilistische Vorgaben und Deadlines musikalisch austoben können. Bei der Single „Stray Dog“ sind bekannte Namen wie Tracy Merano (Vocals) und Dominik Aster (Mix) an Bord.