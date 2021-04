Gastro im Freien: Restaurant nimmt Regelung auf die Schippe

In Italien öffnet die Gastronomie schrittweise ihre Tore, in einigen Regionen dürfen Gäste bereits im Freien bedient werden und dort Speisen konsumieren. Der Betreiber des Restaurants K2 in Foppolo, im Hinterland von Bergamo, nimmt diese Regelung nun in einem Video auf die Schippe. Denn auf 1700 Metern Meereshöhe liegt noch Schnee. Bei uns in Südtirol sind ab Monat wieder Gäste in Bars und Restaurants erlaubt.