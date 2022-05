In Dorf Tirol wurden am heutigen Samstag kurz nach 12 Uhr mehrere Freiwillige Feuerwehren zu einem Gefährliche-Stoffe-Einsatz gerufen. In einem Hotel in Dorf Tirol kam es zu einem Chloraustritt im Technikraum. Dank des raschen Eingreifens der Wehrmänner konnte zum Glück Schlimmeres verhindert werden.