Jugendliche sagen Stop: Video gegen Gewalt an Frauen

Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Mit einer klaren Videobotschaft wollen die Jugendlichen aus den verschiedenen Mitgliedsgemeinden des Jugenddienstes Bozen-Land ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Das gesamte Videoprojekt, inklusive eines Interviews mit der GEA, der Kontaktstelle gegen Gewalt, ist in der App „Youth Needs“ einsehbar.