Gegner des so genannten Grünen Passes protestieren in Bozen

Sogenannte Gegner des Grünen Passes haben am Samstag in Bozen gegen strengere Corona-Regeln in Italien demonstriert. Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi hat angesichts deutlich steigender Infektionszahlen strengere Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht und die Zutrittsregeln zu zahlreichen Aktivitäten im Innenbereich verschärft. Aufnahmen & Schnitt: DLife