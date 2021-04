Gemeinsam gegen die Folgen der Pandemie

Anstelle von Flugblättern wurden jeweils drei Videos in deutscher und italienischer Sprache erstellt. Sie berichten, was die Diözese zu den Themen Schulden, Hunger und Einsamkeit mittels der diözesanen Caritas für viele Menschen in Not geleistet hat. Ab Dienstag werden die Videos – eines pro Woche – auf der Homepage der Diözese und der diözesanen Caritas veröffentlicht.