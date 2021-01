Genau hinschauen: Wolken zeigen extremen Wind am Grödnerjoch

Sehr eindrucksvolle Videoaufnahmen und Bilder wurden STOL vom Grödnerjoch zugeschickt. Man sieht dabei die extremen Windböen, die am gestrigen Donnerstag in den Bergen und in diesem Fall unter dem Sellastock herrschten. Besonders interessant sind die Wolken oberhalb der Bergkante, wo man durch die Bewegung dieser die extremen Windgeschwindigkeiten eruieren kann. In der Zone Piz Sella hat die dortige Wetterstation Windgeschwindigkeiten von 110 km/h gemessen.