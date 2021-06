GENEA+: Das zukunftsorientierte Projekt

In Bozen, im Stadtviertel Don Bosco/Firmian, soll ein neues, innovatives Konzept entstehen, um die Herausforderung einer alternden Gesellschaft einerseits und den Bedarf an Wohnraum für junge Erwachsene andererseits zu lösen. Dieses Projekt für das Mehrgenerationenwohnen bietet eine zukunftsorientierte Lösung für die Landeshauptstadt Bozen und Südtirol und ist zugleich auch eine klare Aufwertung für das Bozner Stadtviertel Don Bosco. Das Konzept mit dem passenden Namen „GENEA+“ soll in Form eines modernen ÖPP-Projektes (Öffentliche Private Partnerschaft) umgesetzt werden. Das Weiße Kreuz wird die Einrichtung führen. Der Projektverantwortliche Reinhard Mahlknecht erklärt wie „GENEA+“ funktionieren soll.