Gericht erlaubt Auslieferung von Assange an USA

Im juristischen Tauziehen um die Auslieferung von Julian Assange an die USA ist die Überstellung des WikiLeaks-Gründers in die Vereinigten Staaten einen Schritt näher gerückt. Julian Assange wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Seit rund 2 Jahren läuft der Rechtsstreit um eine mögliche Auslieferung an die USA.