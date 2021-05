Großbrand in der Frizzi Au: Die Lage am Tag danach

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr wurde Alarm geschlagen. In der Mülldeponie Frizzi Au südlich von Bozen war ein Großbrand ausgebrochen. Im Einsatz standen etwa 60 freiwillige Feuerwehrleute der Feuerwehren von Pfatten und Leifers und die Berufsfeuerwehr mit 13 Einsatzkräften und 2 Tankwagen, die Carabinieri, die Techniker der Umweltagentur der Provinz Bozen und die Mitarbeiter der Betreiberfirma Ecocenter. Am Montag kühlte die Berufsfeuerwehr den Sperrmüll um ein Aufflammen möglicher Glutnester zu verhindern.