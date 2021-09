Großbrand in Industriezone auf Sardinien

Die ganze Nacht über standen die Feuerwehren in Sassari im Großeinsatz. Im Industriegebiet in Predda Niedda war am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. 3 Betriebsgebäude standen in Vollbrand. Den Feuerwehren ist es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf andere Betriebsgebäude zu verhindern.