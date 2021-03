Großbrand in Laag: Der Einsatz im Zeitraffer

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Laag stand am gestrigen Dienstagmorgen lichterloh in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Laag, Neumarkt, Salurn, Auer, Kurtinig und Margreid brauchten mehrere Stunden um den Brand vollständig unter Kontrolle zu bringen. Der Dachstuhl wurde völlig zerstört, in den darunterliegenden Wohnungen entstand ein beträchtlicher Sachschaden, eine Person wurde verletzt. Das Video der RAS zeigt den kompletten Einsatz im Zeitraffer.