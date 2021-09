Große Tunnelübung der Feuerwehren im Eggental

Am Dienstagabend haben die Feuerwehren eine große Tunnelübung auf der Straße ins Eggental abgehalten. Rund 60 Feuerwehrleute nahmen mit 20 Fahrzeugen an der Übung teil. Dabei ging es vor allem darum, die Vorgangsweise der Feuerwehren, die Alarmierungsordnung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den im Alarmplan vorgesehenen Feuerwehren zu überprüfen und zu optimieren. An der Übung beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Kardaun, Gummer, Welschnofen, Eggen, Steinegg, die Berufsfeuerwehr Bozen, der Landesstraßendienst, der zuständige Wartungstechniker des Tunnels und der Bezirksfeuerwehrverband Bozen.