Große Waldbrandübung in unwegsamem Gelände simuliert

Eine große Waldbrandübung in unwegsamem Gelände mit Unterstützung aus der Luft wurde jüngst in Außerbach Richtung Wasserfall in Freiberg durchgeführt. Eine so aufwändige Übung mit Löschhubschrauber findet pro Feuerwehrbezirk nur alle 6,7 Jahre statt. An der Großübung nahmen neben der Feuerwehr Freiberg, die die Einsatzleitung mit dem Forstdienst Meran innehatte, die Feuerwehren von Labers, Untermais und Obermais, Meran, Gratsch, Hafling, Vöran sowie die Feuerwehr Naturns teil. Insgesamt nahmen 84 Feuerwehrleute an der Übung teil.