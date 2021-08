Großeinsatz nach Dachstuhlbrand in Margreid

Nachdem es in Margreid in der Nacht auf Montag zu einem Dachstuhlbrand gekommen war, gelang es den Feuerwehrleuten in einem Großeinsatz den Brand einzudämmen. Die Nachlöscharbeiten dauern am Montagmorgen noch an. Aufnahmen: Dlife/LO