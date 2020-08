Herzzerreißend: Oma spielt in zerstörter Wohnung Klavier

Die gewaltige Explosion in Beirut hat die Wohnung von May Abboud Melki (79) am Dienstag völlig zerstört. Inmitten der Trümmer spielt die Dame das Stück „Auld Lang Syne“. Das Video hat die Enkelin May-Lee Melki im Internet veröffentlicht und will „in dieser endlosen Verzweiflung Hoffnung spenden“. Gegenüber dem Nachrichtensender CNN erklärte sie, dass ihre Großeltern seit 60 Jahren in dieser Wohnung gelebt haben. Das herzzerreißende Video ging viral und auch Supermodel Bella Hadid hat es mit ihren Millionen-Followern geteilt.